Si sono dati appuntamento mercoledì pomeriggio vicino alla centrale piazza Conciliazione di Desio. Due bande di giovanissimi, una di Cinisello Balsamo, una di Desio. Faccia a faccia per un regolamento di conti. In mano mazze di ferro, bottiglie rotte, un machete. Venti in totale a fronteggiarsi. Il pretesto, quello di una ragazza contesa. La sfida le due gang se la sono lanciata su Instagram. Messaggi inviati reciprocamente tramite stories, fino alla resa dei conti «in presenza». L'altro ieri sono arrivati sul ring alla spicciolata, sfruttando strade laterali, per poi raggrupparsi in un solo punto e iniziare a insultarsi e spintonarsi vigorosamente.

Grazie alle numerose telefonate dei passanti e dei commercianti, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Desio, che con diverse pattuglie hanno circondato l'area e impedito che la situazione degenerasse. L'arrivo delle divise ha ovviamente scatenato il «fuggi fuggi» generale ma, per sei dei presenti, il conto è arrivato immediatamente dopo il sopraggiungere dei militari che li hanno bloccati. Per tutti loro, tre dei quali minorenni, è scattata una denuncia per rissa, incluso il porto di oggetti pericolosi per chi è stato trovato armato. Per chi arrivava da Cinisello anche la sanzione per aver violato le norme anti Covid. Sono ora in corso indagini per risalire agli altri partecipanti.

Solo qualche settimana fa, a Gallarate, in provincia di Varese, circa un centinaio di ragazzini si era affrontato a calci e spintoni.

