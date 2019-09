Greta Posca

Si chiama skimmer, è un piccolo dispositivo con un nome fastidioso e il potere di rovinarvi la vita. È un lettore di carte, viene installato in corrispondenza della feritoia dello sportello bancomat e registra i dati della banda magnetica, in genere è associato a una microcamera puntata sulla tastiera che consente di riprendere la mano che digita il pin. A quel punto svuotare la carta di credito è un gioco. I truffatori colpiscono quasi sempre nel weekend, approfittano della chiusura delle banche e della difficoltà di comunicazione, per cui lo skimmer ha un paio di giorni di attività. Scelgono sportelli dove è maggiore l'afflusso di persone: tanto guadagno in poco tempo.

Per questo un bulgaro di 52 anni ha provato a installare il dispositivo con microcamera in uno degli sportelli della Stazione Centrale. Aveva scelto il fine settimana appena trascorso in cui era previsto il Gran Premio di Monza, che ha segnato il passaggio di circa 32mila persone in più rispetto al solito. Una valanga umana che ha reso necessario un aumento degli agenti in stazione tra Centrale e Garibaldi: ben 115 agenti in divisa e 34 in borghese. Sono stati proprio questi ultimi a notare domenica pomeriggio il bulgaro intento a recuperare il suo prezioso skimmer carico di codici e password. Ha tentato di difendersi spiegando che si trattava di un errore ma non è riuscito neppure a trovare una scusa fantasiosa.

È il secondo caso in poche settimane: a metà agosto la Polfer ha arrestato una coppia di romeni che aveva installato lo stesso sistema di registrazione su una macchinetta automatica, puntando ai viaggiatori che comprano i biglietti del treno usando la carta di credito. I poliziotti li hanno sorpresi al momento della raccolta. In tasca avevano anche due schede vergini che avrebbero usato per scaricare i dati delle carte clonate e quelli di una transazione bancomat da 6mila sterline.

Martedì 10 Settembre 2019, 05:01

