Greta Posca

Sergio Colpani, 53 anni, di Orio al Serio, mulettista, è morto ieri verso le 12 a Spirano (Bergamo), travolto da un camion di una ditta esterna in retromarcia nel piazzale dell'azienda dove lavorava, la De Berg, che produce polistirene espanso. Colpani, che lascia moglie e due figli, è il terzo morto sul lavoro in Lombardia, e in provincia di Bergamo, in dieci giorni. Nell'azienda sono intervenuti anche i vigili del fuoco e l'elicottero del 118 ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sequestrato il mezzo e la zona. Prima di Colpani hanno perso la vita il 6 maggio Maurizio Gritti, di Calcinate travolto da un manufatto in un cantiere edile di Pagazzano. Sposato, con due figli, avrebbe compiuto 47 anni due giorni dopo. L'8 maggio a morire è stato Marco Oldrati, 52 anni, di San Paolo d'Argon (Bg), deceduto in un cantiere a Tradate, nel Varesotto.

Non è morto ma ha comunque subito un incidente grave l'operaio di 44 anni rimasto gravemente ferito ieri a Cormano, nell'hinterland milanese, che ha subito l'amputazione di un piede rimasto schiacciato sotto un muletto.

«Bergamo sta pagando un tributo altissimo alla sicurezza - hanno scritto in una nota unitaria i sindacati Cgil, Cisl e Uil di Bergamo -, con tre morti nel giro di pochi giorni, e ieri in una vicenda ancora da accertare, una dinamica particolarmente straziante, considerando che non si è verificato un incidente in una attività specifica di quella azienda, ma un investimento da mezzo in manovra. Ciò deve costringerci a ampliare le vedute in tema di sicurezza». Anche il presidente Attilio Fontana ha espresso «cordoglio e vicinanza della Regione» ai familiari.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA