Greta Posca«Se fai del bene, stai bene. Questa è la verità». Parola di Mario Furlan, fondatore e presidente dei City Angels (l'associazione di volontariato nata nel 1994), per presentare a Palazzo Marino la XVIII edizione del premio Il Campione. È il cosiddetto Oscar della bontà assegnato ogni anno, attraverso una giuria di giornalisti (tra cui Leggo), a chi si è distinto nella società civile: uomini e associazioni che sono esempio di legalità e coscienza civica. Undici i vincitori. Tra i premiati il virologo in prima linea contro le bufale sui vaccini, Roberto Burioni; il medico di Lampedusa responsabile delle prime visite a tutti i migranti che sbarcano sull'isola, Pietro Bartolo; il presidente dell'Opera San Francesco per i poveri, padre Maurizio Annoni. «Milano vuole mettere insieme solidarietà e sicurezza, noi dobbiamo dirlo a voce alta che le due cose non sono incompatibili e voi City Angels lo praticate e dimostrare ogni giorno» ha detto il sindaco Giuseppe Sala nel suo saluto iniziale. Tra i premiati anche il 25enne Nicolò Govoni, cremonese che sta dedicando la sua vita ad aiutare i bambini profughi sull'isola greca di Samos. Alessio Sassi, di Cesenatico, è invece Campione per la buona cucina: lavora come imprenditore della ristorazione e offre ogni settimana cibo preparato nei suoi ristoranti a circa 40 persone del territorio. E poi il premio al campione di motociclismo Giacomo Lucchetti, impegnato nella lotta contro l'abbandono degli animali. Fino ai ragazzi del liceo Faes e del Polo Manzoni di Milano. I primi aiutano i bambini a fare i compiti, i secondi hanno attivato iniziative di raccolta fondi per l'Istituto dei Tumori di Milano. E Claudia Ceniti, presidente di Cuore nel mondo che aiuta in Turchia i profughi siriani, allestendo scuole.