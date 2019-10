Greta Posca

Scalare, sciare, camminare, proteggere la natura. In una parola, vivere la montagna.

Si apre oggi la settimana dedicata alle vette con il Milano Montagna Week. Oggi inaugura la settimana l'incontro con l'alpinista Simone Moro (nella foto) all'Auditorium Verdi. Il percorso prosegue domani con la proiezione al Mare culturale urbano dei video indipendenti selezionati tramite il concorso Video Awards e la tappa milanese dello European Outdoor Film Tour all'Orfeo. Mercoledì mattina a Rockspot avrà luogo Una parete per tutti, una mattinata di arrampicata aperta a chi si occupa di disabilità. In concomitanza, alle 11 si apriranno le porte dell'archivio del Touring Club Italiano, occasione unica per visionare i maggiori ghiacciai italiani su stampe fotografiche originali del secolo scorso. Clou della settimana gli eventi al Base (dal 17 al 20) saranno dedicati a imprese epiche, grandi atleti, film in anteprima internazionale e un focus sulla sostenibilità. Tra gli ospiti Krzysztof Wielicki, l'alpinista disabile Tom Belz, il biker medaglia olimpica Marco Aurelio Fontana, ma anche Aaron Durogati, Caro North, Michele Boscacci, Ettore Personnettaz, Tof Henry, Alba De Silvestro, Shanty Cipolli, Nadir Maguet e molti altri ancora.

«Il forte legame tra Milano e la montagna, di cui molto si è parlato in vista delle Olimpiadi invernali, prende forma anche grazie a iniziative come questa», ha detto l'assessore allo Sport Roberta Guaineri.

Lunedì 14 Ottobre 2019, 05:01

