Greta Posca

Santippe, moglie di Socrate, insopportabile secondo Senofonte, rivalutata da Platone nel Fidone. Santippe è una donna fiera, gestisce un negozio di antiquariato, rifornito dal marito che si diverte a rubare nelle case nelle quali viene invitato. Tra una battuta al vetriolo e una ironia pungente, Lella Costa interpreta La vedova Socrate, testo scritto da Franca Valeri, liberamente tratto da Friederich Dürrenmatt, degno omaggio per la grandiosa attrice che proprio domani compie 100 anni.

E proprio da domani, per celebrare il compleanno, a domenica Lella Costa è nel Chiostro del Piccolo Teatro. Sulla scena solo la maschera di Socrate appesa ad un palo e sullo sfondo l'antica cavea. Un monologo nel quale Santippe si sfoga per quello che le hanno fatto passare gli amici di Socrate come Aristofane, Alcibiade e soprattutto Platone, principale bersaglio polemico: Santippe non sopporta che quest'ultimo abbia usurpato le idee del consorte, anche se fu molto fedele nel riportarle, e così lo degrada a un semplice copista. E poi invidioso e capace solo di rubare le idee del marito «Mi dovrebbe dare i diritti d'autore».

Franca Valeri nel riadattare il testo disse che era stata spinta soprattutto dal voler sfatare che Santippe fosse una insopportabile bisbetica. E prima Dürrenmatt e poi lei ne fanno una donna arguta e intelligente, che comprende il marito molto più dei contemporanei.

Tante le battute anche dedicate alle donne: «Un pensiero non serve a niente se non è una risposta», dice rivolgendosi a due finte discepole Elocula e Diossina. «Quando gli uomini ci daranno ragione? Solo quando saranno maschere!». E infine: «La morte di un marito è un così grande dolore che nessuna donna ci rinuncerebbe». E qui c'è la firma di Fanca.

Da domani al al 2 agosto. Ore 21.30. Biglietti 5 euro. Prenotazione obbligatoria

Ultimo aggiornamento: Thursday 30 July 2020, 05:01

