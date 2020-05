Greta Posca

Sanità lombarda nella bufera tra inchieste e morti nelle rsa. La notizia più pesante è l'inchiesta aperta sull'ospedale della Fiera dalla Procura, a seguito di un esposto dell'Adl Cobas Lombardia. Presentato come la «più grande terapia intensiva d'Italia» voluta dalla Regione, che ha chiamato Guido Bertolaso a realizzarla, è stata pensato per dare fiato agli ospedali nelle fasi più drammatiche dell'emergenza. Struttura che, però, ha ospitato pochissimi malati (dai 600 annunciati oggi 3 degenti), perché quando è entrata in funzione ai primi di aprile, si è abbassata la pressione sui reparti di rianimazione lombardi. Uno «spreco di risorse», malgrado l'ospedale sia stato pagato dai privati, con oltre 21 milioni di euro in donazioni, a detta dell'Adl Cobas Lombardia, che ha presentato due giorni fa un esposto ai pm, denunciando che gli «interessi privati» potrebbero aver avuto «prevalenza rispetto alla prioritaria tutela della salute». E proprio a seguito dell'atto depositato dal sindacato il procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, a capo del pool di contrasto ai reati nella pubblica amministrazione, ha aperto un fascicolo conoscitivo, senza ipotesi di reato né indagati, per compiere accertamenti. Intanto, Fondazione Fiera ha fornito una prima rendicontazione delle spese: le infrastrutture dell'ospedale «date in comodato gratuito, come da indicazioni della Regione al Policlinico di Milano» hanno comportato «un investimento di 17,257 milioni di euro, Iva esclusa, per la realizzazione di 221 posti letto». Il rendiconto finale dei costi, è stato assicurato, sarà pubblicato «entro la fine di luglio».

Poi il capitolo rsa milanesi. Nelle cinque residenze per anziani del Comune, date in gestione a privati, sono morte 322 persone nel primo quadrimestre del 2020. E l'incremento» dei decessi è stato del 22%. Lo ha spiegato in Consiglio comunale Gabriele Rabaiotti, assessore al Welfare e Casa. E ancora i decessi nelle strutture del Pio Albergo Trivulzio e del Golgi Radaelli che «non sono tra le strutture comunali ma sono due enti di diritto pubblico che hanno piena autonomia». Al Trivulzio «1.600 ospiti in media, ha avuto 106 decessi in marzo-aprile 2019, con una media del 13 per cento degli ospiti - ha detto Rabaiotti-. Nello stesso periodo 2020 sono stati di oltre il 20 per cento». Il Golgi Redaelli «con 600 ospiti in media nel periodo marzo-aprile 2019 ha avuto 54 decessi, il 15 per cento rispetto al totale e nell'analogo periodo del 2020 ha avuto il 25 per cento dei decessi».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Maggio 2020, 05:01

