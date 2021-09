Greta Posca

Sacchi di rifiuti sul balcone del piano 15, dove l'inquilino era assente e da dove è ormai certo che sia scaturito il maxi rogo che ha distrutto la Torre dei Moro in via Antonini 32 che ha lascito senza casa 70 famiglie.

Sul terrazzo erano presenti sacchi con dentro rifiuti. Lo hanno spiegato il proprietario dell'abitazione e suo figlio, che viveva lì ma era fuori Milano da giugno, ascoltati di nuovo dagli inquirenti in presenza, dopo le prime audizioni in video. Stando alle analisi dei pompieri, coordinati dall'aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Marina Petruzzella, l'incendio si è originato per «causa accidentale». E proprio dai sacchi lasciati sul terrazzo. Il proprietario è un ingegnere esperto di sistemi antincendio, che si era occupato, tra l'altro, delle porte antincendio dell'edificio. Nei verbali, lui e e il figlio hanno ribadito che la corrente elettrica era staccata (lo confermano i consumi). E che su quel balcone c'erano sacchi con rifiuti o altri oggetti, come materiale plastico. E potrebbero essere stati proprio quelli a prendere fuoco per una causa accidentale come, è una delle ipotesi, l'effetto «lente», ossia una bottiglia di vetro che riflette i raggi solari e incendia un oggetto. Ci si concentra anche sulle falle della sicurezza, a partire dall'omologazione dei pannelli delal facciata esterna a forma di vela, andati in fiamme in pochi minuti, così come tutto il palazzo.

La prossima settimana andranno in Procura tecnici e responsabili delle società coinvolte.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA