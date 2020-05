Greta Posca

Ritorno alla normalità sia per la cattedrale dei milanesi, il Duomo, nella sua veste di monumento artistico, sia per il museo delle Culture, il Mudec, ma con particolari accorgimenti.

Il Duomo da oggi riapre ai turisti il suo complesso monumentale, museo, area archeologica e terrazze con le guglie. Tutto con il distanziamento a 2 metri e le misure di sicurezza. E per celebrare la riapertura dopo il lockdown per l'emergenza, in cui la chiesa è rimasta aperta per i soli fedeli, la Veneranda Fabbrica mette il biglietto di ingresso a metà prezzo fino al 2 giugno e dà la possibilità di visitare le terrazze (con salita a piedi) fino alle 20 dal venerdì alla domenica, un'ora in più che durante la settimana.

Porte aperte da oggi anche per il Mudec, il Museo delle Culture. Dalle 11 alle 18, sarà possibile visitare dal venerdì alla domenica la collezione permanente, mentre per ora restano chiuse le mostre. Un orario che varrà almeno fino al 21 giugno. Gli ingressi saranno contingentati con massimo 5 persone per fascia oraria (ogni mezz'ora). Il biglietto (gratuito) dovrà essere prenotato online su vivaticket.it. Prova di apertura per l'Ambrosiana che sperimenta le porte aperte per collezione e mostre da domani al 2 giugno dalle 11 alle 18, biglietto scontato a dieci euro. Ingressi contingentati: massimo 20 persone ogni mezz'ora e biglietto solo on line.

