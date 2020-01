Greta Posca

Renato il Folle è tornato, con le sue parrucche, i suoi cappelli stravaganti, i travestimenti, gli abiti sgargianti. E con uno show dalle mille sfaccettature. Arriva al Forum domani e domenica (sold out) e poi martedì il nuovo live di Renato Zero, Zero il folle in tour (dal titolo dell'ultimo album).

Il cantautore romano, 69 anni, 50 di carriera e più di 500 canzoni scritte e 45 milioni di dischi venduti, non perde la voglia di provocare e di cambiare. Sul palco, che diventa quinta teatrale con tanto di sipario, drappi, maschere bianche a troneggiare dall'alto, Zero porta tutto il suo mondo di artista controcorrente e anticonvenzionale. La sua musica e le sue canzoni (quelle di Zero il Folle al centro dell'attenzione, con 12 brani su 13 in scaletta) la fanno da padrone, in un turbinio di cambi d'abito per tre ore di spettacolo.

L'11, 12 e 14 gennaio. Forum. Via Di Vittorio, 6. Assago. Ore 21. Biglietti 74-42 euro.

