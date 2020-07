Greta Posca

Rapinatori di professione, pendolari per esigenza: andavano dove girano i soldi. Che la destinazione fosse Milano o Parigi, non c'era problema per la banda di rapinatori trasfertisti napoletani smantellata ieri dalla squadra mobile nel capoluogo campano, su richiesta dei pm della procura di Milano Laura Pedio e Leonardo Lesti. Gli arrestati sono tre: hanno 49, 33 e un 31 anni, tutti pregiudicati. Sono ritenuti responsabili della rapina commessa nel marzo 2019 di un Rolex Submariner a un uomo aggredito appena sceso dall'auto dopo essere stato pedinato. Lo hanno anche costretto a consegnare diverse centinaia di euro.

Proprio quella rapina ha dato il via all'indagine. Le immagini delle telecamere di sicurezza hanno permesso di identificare gli scooter dei rapinatori. Sempre la stessa la tecnica usata nei colpi portati a segno: percorrevano in moto le strade più trafficate in attesa di individuare la vittima: appena scendeva dall'auto l'aggredivano per strappargli l'orologio. Per le trasferte usavano un'auto a noleggio e come base avevano un appartamento in viale Molise. Nel maggio 2019 gli indagati erano stati pedinati fino in Francia, in occasione di una trasferta nei giorni in cui a Parigi si svolgeva il torneo di tennis Roland Garros. Anche in quel caso i tre a bordo di motorini, con targhe francesi, hanno iniziato a frequentare le vie più trafficate a caccia di prede con al polso orologi di pregio.

