Raffiche di vento fortissime, boom di intervento dei vigili del fuoco e crolli di alberi e cornicioni. Anche ieri il vento non ha dato tregua a Milano e in tutta la regione. E se ha ripulito l'aria ha causato disagi e danni.

Un uomo di 45 anni è stato ferito da un albero che gli caduto addosso mentre camminava. È accaduto alle 15.30 in via Cornelio Tacito, zona piazzale Lodi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. L'uomo, cosciente all'arrivo dei soccorsi, è stato estratto da sotto l'albero dai pompieri prima di ricevere le prime cure dei paramedici. Il 45enne ha riportato traumi su tutto il corpo ed è stato accompagnato in codice giallo all'ospedale San Raffaele. Interventi dei vigili del fuoco oltre che per alberi caduti, anche per tegole e cornicioni pericolanti. Proprio per la caduta di alberi, o di transenne, sono stati chiusi alcuni tratti stradali. Alberi giù in viale Gadio, zona Arena Civica. Caduto anche un semaforo in via Monterosa mentre in via Nicola D'Apulia è volata la copertura temporanea di un palazzo, montata due mesi fa.

Giovedì 6 Febbraio 2020, 05:01

