«Quanto sta accadendo è ingiusto, desolante, un dolore immenso. Purtroppo durerà a lungo. Tutte le sere prego, il mio conforto. E il pensiero corre a tutti i nostri amici, alle persone che non ci sono più». Così Carla Fracci racconta di sé nei giorni tristi del coronavirus. Carla Fracci, 84 anni, milanese doc, è stata una delle stelle luminose dell danza italiana e mondiale. Ora nella sua casa di Milano, con il marito Beppe Menegatti, regista e storico assistente di Luchino Visconti, in una intervista rilasciata alla agenzia di stampa AdnKronos si lascia andare ai ricordi del passato e alle preoccupazioni del presente. La mente non può che andare alla guerra. «Ho vissuto durante la guerra, ma sono stata una bambina felice, ho avuto un'infanzia serena accanto ai miei genitori e a mia sorella. Eravamo una famiglia semplice, vivevamo in campagna. Il nostro nutrimento? Latte e polenta, polenta e latte. Ed io mi divertivo a dar da mangiare alle galline. La guerra ci ha solo sfiorato». Il presente, più amaro. «Non riconosco più la mia Milano. Ci sono un vuoto e un silenzio sconfortante». Per confortare lo spirito bisogna tenere in movimento il corpo. «Acausa della mia età, non posso uscire di casa. Ma sono sempre in movimento. La mattina faccio la sbarra, i pliè, ascolto la musica e rivedo sul mio tablet vecchi balletti di cui sono stata protagonista. Spesso mi vengono inviati da fan o da amici. Con mio marito ci teniamo in forma. Beppe, per esempio, su suggerimento di Ferruccio Soleri, il più grande Arlecchino della storia del teatro, si allena facendo sempre le scale a piedi. Un ottimo esercizio». Lei e il marito lanciano un appello in favore della danza, disciplina che come tutto lo spettacolo rischia da questa chiusura prolungata: «Non chiudano le scuole di danza, non soltanto quelle delle grandi città, ma anche dei piccoli centri. Luoghi di eccellenza e di cultura. Non mollino le persone di buona volontà, non si perdano d'animo. I giovani sono il nostro futuro, il nostro domani. Bisogna assolutamente ricominciare con attenzione, naturalmente, con cautela. E noi ci saremo. Disponibili a collaborare e lavorare insieme».

