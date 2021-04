Greta Posca

Puccini per aiutare gli artisti precari. Il direttore d'orchestra Alberto Veronesi oggi alle 12 suonerà il pianoforte in piazza della Scala, con brani della Bohéme di Giacomo Puccini, affiancato dagli artisti precari legati con delle corde che simboleggiano lo stato del settore culturale in Italia. «Bisogna scuotere le coscienze di fronte a un dramma economico, sociale e culturale che non può essere ignorato dall'opinione pubblica, perché nessuno dall'alto risolverà i problemi per chi è precario, intermittente, non tutelato», afferma Veronesi, da sempre impegnato politicamente per Milano, parlando della crisi del settore della cultura che sta colpendo migliaia di lavoratrici e i lavoratori a seguito della pandemia. «E da Milano - dichiara - proprio davanti al tempio della cultura mondiale, spero che queste catene che strozzano gli artisti comincino a spezzarsi».

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Aprile 2021, 05:01

