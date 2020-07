Greta Posca

Proprio ieri mattina sarebbe dovuto andare in ospedale per un ricovero che si preannunciava lungo. E avrebbe dovuto lasciare sola a casa sua moglie, anche lei con gravi problemi di salute e sofferente di Alzheimer. C'è il morbo della depressione dietro il gesto del pensionato di 81 anni che ieri mattina ha sparato in testa alla moglie coetanea e poi ha rivolto l'arma contro sé stesso. Ma anche il revolver - regolarmente detenuto - era vecchio e malandato, e l'anziano non è riuscito nei suoi intenti: la moglie è grave al San Carlo, lui è morto nel pomeriggio al Niguarda.

La tragedia si è consumata poco prima delle 7 del mattino nell'appartamento dell'anziana coppia, in una palazzina al civico 260 di via Forze Armate, periferia ovest. I corpi sono stati scoperti dal figlio della coppia, arrivato nell'appartamento alle 7 apposta per accompagnare il padre in ospedale. Secondo gli investigatori della squadra mobile, l'uomo avrebbe tentato l'omicidio-suicidio mezz'ora prima dell'arrivo del figlio. La donna è stata colpita alla tempia, lui invece si è sparato in fronte. Eppure nessuno dei due è morto sul colpo.

Il figlio ha subito dato l'allarme. I due anziani sono stati trasportati in codice rosso al San Carlo, poi l'uomo è stato ricoverato al Niguarda, dove ha subito una delicata operazione. L'anziana è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione: ha perso molto sangue ed è in condizioni gravissime.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Friday 24 July 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA