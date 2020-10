Greta Posca

Porte aperte al Museo Teatrale alla Scala.

Il museo rilancia la sua attività culturale a fianco dell'attività musicale del teatro con tre attività: letture, concerti e mostre.

La prima, Letture e note, dopo la lunga interruzione forzata a causa del Covid-2, conclude la stagione 2020 con tre appuntamenti e si prepara a un nuovo programma completo per il 2021. Sul fronte concerti arriva un nuovo ciclo di appuntamenti da camera dal titolo Il salotto musicale. Infine la mostra Va' pensiero, sui legami fra il teatro, la letteratura, il giornalismo e la critica.

«Un museo oggi non può più essere concepito e percepito come un luogo statico e cristallizzato nel tempo - spiega Donatella Brunazzi, direttore operativo - bensì come un luogo dinamico, da vivere, nel quale i visitatori possano trovare sempre nuovi spunti di arricchimento culturale».

Per le letture, a cura di Armando Torno, lunedì 19 ottobre i visitatori interessati alle Lettere della famiglia Mozart ascolteranno anche la musica del salisburghese eseguita da giovani artisti dell'Associazione Musica con le Ali. Così come potranno ascoltare Wagner e Beethoven. Riprenderà lunedì 12 ottobre il nuovo ciclo di 3 concerti da camera Il salotto musicale, che metterà a disposizione i suoi migliori giovani esecutori. I concerti si svolgeranno, sempre alle 18, il 12 ottobre, 18 novembre e 21 dicembre. Nei locali del museo è attualmente allestita (e vi resterà fino al 10 ottobre) la mostra Nei palchi della Scala, a cura di Pier Luigi Pizzi, che ha curato anche Va' pensiero. Il mito della Scala inaugurata il 5 novembre sui legami tra letteratura, giornalismo, critica.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Ottobre 2020, 05:01

