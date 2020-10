Greta Posca

Piccolo Teatro, si volta pagina. Dal primo dicembre Claudio Longhi, che ha lasciato il suo incarico a Emilia Romagna Teatro Fondazione, diventa a tutti gli effetti il terzo direttore dello storico teatro milanese, succedendo al duo di fondatori Giorgio Strehler-Paolo Grassi e a quello composto da Luca Ronconi-Sergio Escobar.

Un tuffo in un «mare nuovo» e tempestoso causa Covid. Ieri Longhi si è presentato alla stampa via web e ha spiegato che proprio per il virus c'è cautela sulla nuova stagione, pur assicurando che «una traccia esiste, fino a giugno», partendo da quanto già deciso. Occhio di riguardo al centenario di Giorgio Strehler celebrato con «un momento di ricordo che non diventerà una museificazione», dice il direttore, che ora incontrerà i soci e i lavoratori perché quello che intende fare è «sintesi» su cosa sarà il Piccolo Teatro. L'idea di Longhi è di una governance composta da un collegio di Dramaturgen, di esperti, a coadiuvarlo.

Il Covid è l'ospite ombra, destinato a lasciare la sua impronta anche sul teatro a partire dalle nuove tecnologie che comunque - ha ripetuto più volte Longhi - non possono prendere il posto dello spettacolo dal vivo.

L'idea è che il Piccolo abbia artisti residenti, oltre che ospiti, e che sia una vetrina per l'eccellenza e l'innovazione del teatro italiano e internazionale; Teatro Studio Melato la pratica del nuovo; al Teatro Grassi il canone, la tradizion; e lo Strehler sarà la vetrina principale.

«Il lavoro di gruppo, fare squadra, la coesione sono elementi che costituiscono il mio percorso».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA