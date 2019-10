Greta Posca

Pensava che dopo averlo lasciato l'incubo sarebbe finito. Invece era solo l'inizio di una fase nuova, più aggressiva, più violenta, anche nei confronti dei suoi familiari e dei suoi amici. Di più: le immagini e i filmati intimi fatti duranti i mesi della relazione - durata da febbraio all'estate - sono finiti in rete, per amplificare la sua umiliazione. L'inferno di una giovane donna milanese è finito quando il nucleo tutela donne minori della polizia locale ha messo le manette ai polsi dell'ex - un kosovaro di 32 anni - e di un suo amico, italiano di 38, che quelle immagini riservate aveva condiviso e diffuso. Sono entrambi pregiudicati e residenti nell'hinterland. Le accuse sono pesantissime: maltrattamenti, violenza, lesioni e diffusione di immagini e video sessualmente espliciti. Il cosiddetto revenge porn.

La denuncia della ragazza risale a fine settembre. In base al codice rosso, le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Letizia Mannella - sono partite subito. In breve tempo gli agenti hanno acquisito numerosi riscontri al racconto della donna. Le violenze, sia verbali che fisiche, fatte dal 32enne nei confronti della fidanzata duravano da mesi, ma avevano avuto un particolare escalation dopo che lei lo aveva lasciato. Quando erano ancora insieme, tra febbraio e l'estate, la donna era stata picchiata più volte con pugni alla schiena e al volto. Dopo essere stato lasciato, il kosovaro ha alzato il tiro. Ha cominciato a minacciare anche i familiari e i conoscenti della ex. In particolare un amico è stato raggiunto in un parcheggio e scaraventato giù dall'auto che guidava e colpito con pugni in faccia e calci. Il 32enne aveva anche diffuso sui social un filmato e alcune foto che riprendevano un loro rapporto sessuale, condiviso poi anche dall'altro arrestato. I due uomini sono ora nel carcere di San Vittore.

riproduzione riservata ®

Lunedì 21 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA