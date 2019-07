Greta Posca

Orgoglio olimpico. Anche il governatore Attilio Fontana si è presentato ieri davanti al consiglio regionale e ha ricevuto gli applausi dell'aula presentando la relazione sui Cinque Cerchi 2026 Milano-Cortina conquistati a Losanna la scorsa settimana.

«Abbiamo dimostrato che se si riesce a lavorare insieme, con determinazione, senza voler fare i primi della classe, con l'obiettivo comune e sincero credo che il nostro Paese possa combattere qualunque battaglia e vincere qualsiasi competizione». Fontana ha sottolineato sui Giochi invernali anche la «grande collaborazione istituzionale». «Non siamo mai entrati in conflitto» ha aggiunto. «Sono convinto che l'assegnazione dei Giochi sia grande un grande risultato per il nostro territorio e anche per il nostro Paese che forse aveva bisogno di più fiducia in se stesso».

Fontana ha ricordato che la spesa per il masterplan olimpico è di circa 346 milioni di euro, dei quali circa 202 milioni per opere che interessano il territorio lombardo. Alla Regione spetterà il finanziamento diretto di opere per circa 61 milioni di euro, tutte a legacy pubblica. Gli altri saranno a carico di privati individuati con bandi. «La Lombardia ha posto la propria garanzia sulla realizzazione di tutte le opere a legacy pubblica e su quelle temporanee», ha evidenziato. Il budget operativo, gestito dal futuro comitato organizzatore, da dossier è indicato di 1,36 miliardi di euro, coperti dalle entrate (contributo Cio di oltre 900 milioni di euro, sponsor, ticketing, marketing). I Giochi avranno un impatto sulla produzione di 2,85 miliardi in Lombardia e 1,46 miliardi nell'area veneta e circa 26 mila posti di lavoro.

Il governatore ha ricordato che la prima riunione con il Cio e il Coni sarà l'11 luglio a Milano. Priorità: «Creare la governance e trovare le persone che dovranno seguire la gestione».

Sulle Olimpiadi è tornato anche il sindaco Sala, ribadendo l'ossessione delle persone giuste: «Si parte dalla governance, dalle procedure e dalla scelta delle persone giuste». Aggiungendo che «in Italia c'è tanta gente di valore», ma «si deve partire da persone che non hanno legami politici». Interpellato sui tempi Sala ritiene «che serviranno due o tre mesi per capire soprattutto la governance».

Mercoledì 3 Luglio 2019

