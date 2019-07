Greta Posca

Nostalgie per le luci a San Siro e sguardi sul futuro di una cittadella di sport e shopping. Necessità di ascoltare le richieste e mediare le proteste. La palla sul nuovo stadio va al sindaco Giuseppe Sala, che con Inter e Milan è pronto al dialogo anche se, ammette, di essere un nostalgico del vecchio San Siro (ma già lo chiamiamo così?). Sul masterplan del nuovo impianto da 60mila posti e del distretto polifunzionale da costruire dove ora sorge il Meazza (e sul suo abbattimento), Sala preferisce non esporsi ancora («è ancora tutto da vedere, aspetto di leggere il documento di 750 pagine») ma mette subito paletti. Una potenziale indagine della Corte dei Conti («San Siro è un asset patrimoniale dei nostri bilanci, quindi immaginate cosa voglia dire la demolizione, valuteranno i nostri avvocati»), le implicazioni sul quartiere con cubature di cemento raddoppiate («è ovviamente un problema, sarà argomento di dibattito, parola al Consiglio comunale»). E la cerimonia di apertura dei Giochi di Milano-Cortina 2026: «È una promessa al Cio e credo sia difficile non mantenerla». A questo ha risposto già il presidente del Coni Giovanni Malagò: «Massima flessibilità dal Cio se dovessero emergere eventuali alternative».

Perplessità anche in Consiglio Comunale, con insolite alleanze bipartisan di consiglieri che invocano un referendum tra i cittadini, a loro volta divisi e pronti ad una raccolta firme. Sala si annovera tra i nostalgici come lo stesso vicepremier Matteo Salvini. Ma il sindaco ammette il dovere di sedersi al tavolo con Inter e Milan: «Di fronte alla proposta delle squadre è difficile che io mi possa girare dall'altra parte. Non posso non ascoltare le loro richieste, in teoria c'è anche la possibilità che se noi opponessimo un muro totale i due club potrebbero immaginare di lasciare l'area e di andare a Sesto San Giovanni». La conclusione? «Sullo stadio si aprirà un bel dibattito», dice Sala. «Se ne parlerà in consiglio». A lungo, c'è da crederci.

Venerdì 12 Luglio 2019

