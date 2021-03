Greta Posca

Musica, balli, drink. I presidi nei luoghi della movida non spengono le feste: le spostano. In location inedite: la nuova tendenza per aggirare i controlli anti assembramento e il coprifuoco è affittare case, ville e appartamenti sulle piattaforme digitali - soprattutto AirB&B e Booking.com - approfittando del calo drastico delle tariffe in seguito all'emergenza Covid. E dare vita a feste scatenate per festeggiare lauree e compleanni. È stata una notte di superlavoro per poliziotti e carabinieri, chiamati su è giù per la città da vicini imbufaliti per musica alta e assembramenti: sono un centinaio i giovani identificati e multati.

Il primo caso già nel tardo pomeriggio di sabato: i carabinieri del Radiomobile sono intervenuti in un appartamento di via Andrea Costa - zona Stazione Centrale - affittato a un ragazzo di 22 anni. All'interno c'erano 27 studenti universitari, tutti tra i 23 e i 28 anni, che stavano festeggiando il compleanno di un amico 23enne e la laurea di alcuni parenti. Festa interrotta e per tutti la sanzione per il mancato rispetto delle norme anti contagio. All'una di notte sono stati invece gli agenti delle volanti a guastare il party in una villetta di via Bracciano, zona Isola, affittata su AirBnb. Dentro c'erano 33 persone: il più giovane di 22 anni, il più grande di 45, tutti milanesi: per ognuno di loro multa di 400 euro.

Erano invece tutti sudamericani i 26 giovani che avevano preso in affitto tramite il portale Booking un appartamento in via Fioravanti, a Chinatown. Quando la polizia ha fatto irruzione, intorno all'una, alcuni invitati hanno perfino cercato di nascondersi dietro ai mobili e sotto i letti. Altri hanno tentato di sfuggire al controllo chiudendosi in bagno. Anche qui, tutti sanzionati. Stesso canovaccio nel blitz delle 2,30 in un appartamento in via Correnti, dove nove universitari stranieri stavano facendo una festa: gli agenti ne hanno trovato uno - completamente ubriaco - nascosto sotto il letto. Quando lo hanno tirato fuori, ha aggredito i poliziotti a calci e pugni: è finito in manette per resistenza e lesioni.

