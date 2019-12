Greta Posca

Milano non è tutta uguale, nemmeno per quanto riguarda il clima. Ogni porzione della città ha infatti le proprie differenze climatiche. Capita che chi abiti alla Bovisa l'ombrello lo apra più di frequente di chi vive a Linate, insomma. Non solo. Nel 2019 fa più caldo che nel 1980. Per dire, i ragazzi che in corso Vittorio Emanuele passeggiano per scegliere l'ultimo paio di sneaker indossano di certo abiti più leggeri rispetto ai loro genitori.

Milano caratterizzata nell'ultimo decennio da temperatura media di 15,8 gradi, rispetto ai 14,3°C del periodo 1981-2010 (dati di Milano Centro). E nel capoluogo piove meno frequentemente rispetto al passato, ma con maggiore intensità: 12 millimetri di pioggia all'ora la media calcolata per il mese di luglio nel periodo 2013-2018, contro gli 8 millimetri all'ora dell'arco temporale 1998-2018. Un territorio che mostra differenze meteorologiche importanti non solo tra una città e l'altra, quindi, ma anche all'interno dello stesso territorio urbano. Se a Milano Bovisa la media delle precipitazioni annue è stata di 1,139 mm, a Milano Sud si è fermata a 874 mm (dati riferiti al periodo 2012-2018). E ancora a Est e a Nord di Milano si arriva fino a 12 giorni di caldo soffocante, mentre basta spostarsi a Sud perché i giorni crollino a sei.

È il quadro che emerge dal database climatologico, uno dei risultati del primo anno del progetto ClimaMi Climatologia per le attività professionali e l'adattamento ai cambiamenti climatici urbani nel Milanese. Il database ClimaMi, promosso da Fondazione Osservatorio meteorologico Milano Duomo con il cofinanziamento di Fondazione Cariplo, raccoglie i dati climatici di Milano e di altri 12 comuni della Lombardia (Cinisello Balsamo, Gaggiano, Lacchiarella, Legnano, Lodi, Magenta, Melzo, San Donato Milanese, Saronno, Seregno, Vigevano, Vimercate) riferiti al periodo 2012-2018.

L'obiettivo di ClimaMi è fornire ai professionisti che si occupano di progettazione - ingegneri, architetti, pianificatori e paesaggisti - una mappa dettagliata dei microclimi locali dell'ultimo decennio, quale strumento per guidarli verso scelte urbanistiche più sostenibili.

Venerdì 20 Dicembre 2019, 05:01

