Milano fa da sé.

Il Comune ha deciso di sottoporre i quattromila conducenti Atm ai test sierologici per verificare l'immunità dal coronavirus. Lo ha annunciato il sindaco, Giuseppe Sala nel consueto video ai cittadini. «Visto che la Regione non ricomincia con i test da noi, ho raggiunto un accordo con l'ospedale Sacco e con il professore Massimo Galli». Saranno sottoposti a test «i conducenti dei mezzi pubblici di Atm, in accordo con loro e con i sindacati. Da lì partiamo perché bisognerà andare avanti da questo punto di vista». In tanti Paesi europei ci si sta preparando alla ripartenza. «Non so come il nostro governo deciderà ma dovremo essere pronti», sottolinea. «Ed essere pronti per me vuol dire mettere a punto i servizi cittadini perché tutto funzioni al meglio e preparare i miei cittadini a tornare al lavoro con una sufficiente tranquillità».

Da ieri, intanto, il Comune di Milano ha iniziato la distribuzione di 300mila mascherine agli abitanti delle case popolari di proprietà dell'amministrazione e della Regione Lombardia. «Le diamo a loro perché riteniamo innanzi tutto che facciano più fatica a comprarsele», aggiunge Sala «ma anche perché vivono in realtà dove contiguità e dimensione degli appartamenti rende possibile una maggior diffusione del virus».

Sui test sierologici, che identificano chi è immune al coronavirus, intanto, «alcune grandi imprese, tra cui M4 ma anche altre, stanno lavorando sull'acquisire test da poter fare ai propri lavoratori, all'interno ovviamente di accordi sindacali e della tutela della privacy». Lo ha spiegato l'assessore alla Mobilità Marco Granelli, in commissione consiliare. Con l'utilizzo dei test per l'immunità l'obiettivo è quello di «riuscire ad avere una mappa del possibile contagio e delle situazioni di rischio all'interno delle imprese e poter quindi costruire delle squadre di lavoratori che siano immuni».

