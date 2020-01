Greta Posca

Milano città delle donne e del loro talento. Il talento delle donne è il palinsesto culturale promosso dall'assessorato alla Cultura che Milano dedica ai talenti al femminile nell'arte, nella scienza, nell'imprenditoria e sport del passato e del presente. «Uomini e donne devono camminare insieme», ha sottolineato la vicesindaca Anna Scavuzzo. «Attenzione alla parità di genere e all'accesso diventino sempre più pane quotidiano», ha invitato l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno.

Un comitato scientifico composto da Daria Colombo, delegata del sindaco per le Pari Opportunità, Diana De Marchi, presidente della commissione Pari Opportunità, e da donne esperte e influenti in vari campi, garantisce e supervisiona le mostre, spettacoli, concerti, conferenze, incontri. La possibilità di inserire iniziative nel calendario resta aperta per tutto il 2020 (per aderire e info c.palinsesto2020ôcomune.milano.it). Protagoniste nel comitato anche le assessore al Lavoro Cristina Tajani, al Turismo e Sport Roberta Guainieri, alla Trasformazione Digitale Roberta Cocco.

SPORT la rassegna mette in fila le manifestazioni al femminile, dalla Pittarosso Pink Parade (corsa podistica a ottobre) alla Milano Women Rowing Cup (regata a settembre)

ARTE tante le esposizioni. Tra le chicche, Tina Modotti e il Messico (dall'8 aprile al Mudec), Artemisia Gentileschi (ottobre a Brera), le Divine avanguardie (dal 26 ottobre a Palazzo Reale), le Donne del Barocco (dicembre a Palazzo Reale).

SCIENZA All'Acquario civico, a cura di Fondazione Bracco, Una vita da scienziata, la mostra fotografica di alcune delle più grandi scienziate italiane (settembre-ottobre). Il binomio donne e scienza è anche al centro del progetto #STEMintheCity (dal 1° al 30 aprile in vari quartieri) per la diffusione di discipline tecnico-scientifiche e nuove tecnologie digitali rivolte alle bambine e alle ragazze.

MUSICA tra le rassegne La creatività femminile in musica (Teatro Litta da febbraio a maggio); Donne barocche (16 luglio, san Pietro in Gessate); Ute Lemper (dal 20 al 22 maggio, Teatro Strehler); concerto Radio Italia Live (giugno).

TEATRO la rassegna Le ragazze raccontano, con spettacoli declinati al femminile al Teatro Litta e al Teatro Leonardo; il ciclo I donn de Milan con lo storico dell'arte Philippe Daverio che racconta le biografie di grandi donne milanesi da Giulia Beccaria ad Anna Kuliscioff; la rassegna Dtd. Donne per un Teatro dei Diritti, curata da Pacta dei Teatri, con donne di spettacolo, attrici-autrici. E poi ancora la lettura con rassegne in Sormani; incontri nei Municipi 1, 3 e 6; i festeggiamenti dell'8 marzo; il Festival Sguardi Altrove. Un anno con le donne.

Martedì 21 Gennaio 2020, 05:01

