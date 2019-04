Greta Posca

Mercoledì Livigno sotto una fitta nevicata sembrava un presepe. Milano sotto la pioggia è un po' più tristanzuola, ma i delegati del Cio non sono meteoropatici. Ieri i commissari olimpici sono approdati a Milano, la gemellata di Cortina nella sfida a Stoccolma-Aare per le Olimpiadi Invernali 2026 (la decisione il 24 giugno a Losanna).

Ieri hanno visitato l'ex Palasharp (palazzo dell'hockey, settemila posti), lo stadio Meazza, lo scalo di Porta Romana (dove sorgerà il Villaggio per gli atleti), il Forum di Assago (pattinaggio di figura e short track), Santa Giulia, Palaitalia e la Fiera Rho per piste d'allenamento e main media center. Un programma fitto di presa di possesso dei luoghi. Il soggetto protagonista è stato di certo il Meazza. I commissari lo hanno visitato con i dirigenti di Milan, Inter e del presidente Coni Giovanni Malagò, dove si terrà la cerimonia di apertura. Nel frattempo il futuro di questo tempio del calcio è diventato incerto. Il Milan spinge per un nuovo stadio, l'Inter meno, ma certo il Meazza è in graticola. E il Comune aspetta, decisamente più incline alla ristrutturazione. «San Siro è iconico», ha notato Octavian Morariu, alla guida della commissione Cio. Per quanto ho capito, il nuovo stadio sorgerebbe proprio qua accanto. Se Milano-Cortina vincerà e ci sarà il nuovo stadio, probabilmente la cerimonia inaugurale sarà là, altrimenti a San Siro. Non abbiamo particolare preoccupazione». Lo conferma Giovanni Malagò. «Sia che rimanga, sia che se ne faccia uno nuovo, sia che si faccia una ristrutturazione adeguata, tutte e tre le soluzioni sono per loro assolutamente perfette. Il problema non si pone». Cauto ottimismo sulla visita: «Sta andando tutto molto bene, ma restiamo coi piedi per terra», conclude.

Oggi l'analisi del dossier con un confronto sul alcuni aspetti da approfondire. Poi la cena di gala nella bellissima Villa Necchi Campiglio, con il vicepremier Matteo Salvini e il sottosegretario allo Sport Giancarlo Giorgetti.

