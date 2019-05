Greta Posca

Lui diceva di non c'entrare nulla, la madre ha tentato in tutti i modi di addossarsi ogni colpa. Invece per la Corte di Assise Raffaele Rullo e Antonietta Biancaniello hanno agito insieme, e con una crudeltà incredibile, quando hanno attirato in trappola il 35enne Andrea La Rosa, l'hanno strangolato, poi infilato ancora vivo in un bidone e cosparso di acido in un tentativo maldestro quanto inutile di far sparire il cadavere.

Per il delitto dell'ex calciatore del Brugherio, commesso il 14 novembre 2017, ieri la Corte d'Assise ha condannato all'ergastolo il tecnico informatico Raffaele Rullo, 36 anni, e sua madre Antonietta Biancaniello, 60. Alla lettura della sentenza la donna è scoppiata in lacrime. mentr i familiari di La Rosa si sono chiusi in una commozione composta. I giudici non hanno concesso attenuanti ai due imputati, riconoscendo invece le aggravanti: premeditazione e crudeltà, occultamento e soppressione di cadavere. E pure il tentato omicidio di Valentina Angotti, ex moglie di Rullo, per incassarne l'assicurazione sulla vita. Con il dispositivo della sentenza (le motivazioni saranno depositate tra 90 giorni) Rullo e madre sono anche stati condannati a versar una provvisionale, subito esecutiva, di 200mila euro a ciascuno dei genitori di La Rosa e 75mila euro alla Angotti.

Proprio i soldi sono il movente del delitto. La Rosa - definito dagli inquirenti «un bravo ragazzo tradito da persone senza scrupoli» - aveva prestato 30mila euro a Rullo e faceva pressione per riaverli. Così l'informatico lo aveva attirato a casa sua, a Quarto Oggiaro. E da lì non era più tornato.

riproduzione riservata ®

Martedì 14 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA