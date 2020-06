Greta Posca

Lo spettacolo come forma di resilienza al coronavirus. La città ci prova con un palcoscenico per Milano, il titolo scelto per l'edizione 2020 di Estate sforzesca, che dopo quattro mesi di lockdown si trasforma anche in laboratorio per la sperimentazione dei nuovi processi di produzione e delle nuove forme di accesso all'aperto allo show dal vivo imposte dalle misureanti-Covid.

L'ottava edizione parte domenica con un programma che comprende 80 appuntamenti, con oltre 40 concerti, 20 spettacoli teatrali e 4 di danza, ad ingresso gratuito o a prezzo calmierato. La rassegna promossa e coordinata dal Comune durerà tutta l'estate, nella tradizionale location del Castello Sforzesco. Si chiude il 3 settembre, con un programma ancora da definire nei dettagli ma con una prima parte del calendario già aggiornata da domenica al 12 luglio. La partecipazione agli spettacoli sarà su prenotazione obbligatoria (link e programma completo sul sito yesmilano.it) e l'accesso al Cortile delle Armi sarà contingentato: per ora sono previsti 360 posti a sedere distanziati tra loro, a fronte dei 500 degli anni scorsi. All'ingresso è previsto anche il controllo della temperatura all'ingresso.

«Estate Sforzesca è un grande cartellone che porterà la musica, il teatro, la danza nel cuore della città, e finalmente dal vivo» dice l'assessore alla Cultura Filippo del Corno.

IL PROGRAMMA. Si parte domenica, giorno simbolico perché è il solstizio d'estate e Festa europea della Musica, con L'età d'oro dello swing, con la Civica Orchestra di Fiati di Milano in collaborazione con la Civica jazz band - civica scuola di musica Claudio Abbado, diretta da Enrico Intra, e Paolo Tomelleri and friends. Novità dell'edizione 2020 è la partecipazione della Milanesiana, con Massimo Lopez e Tullio Solenghi (primo luglio). Ancora da mettere a punto il programma completo della seconda parte dell'estate, ma ci sarà anche Enrico Ruggeri, sempre nell'ambito della Milanesiana (23 luglio), Sulla morte senza esagerare, spettacolo prodotto dal Teatro Franco Parenti (27 luglio), Zelig live show summer edition (9 agosto), Guido Catalano (28 agosto), Orchestra Verdi (27 e 30 agosto).

Venerdì 19 Giugno 2020

