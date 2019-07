Greta Posca

Lei è Lizzo, 31 anni, impossibile passi inosservata. Orgogliosamente curvy, la cantante che ha stregato il pubblico di Coachella e ha monopolizzato le radio con il singolo Juice salirà sul palco del Circolo Magnolia questa sera. Nata a Houston e cresciuta a Detroit, Melissa Viviane Jefferson in arte Lizzo in questo ultimo anno macina canzoni e popolarità. Diventa popolare nel mondo nel 2018 con il singolo Juice, poi con Boys, che spopola tanto da esser inserita nella lista delle 10 migliori canzoni del 2018 del Time. Nel 2019 arriva l'album Cuz I love you. La musica? Pop, black soul, rap. In un'intervista ha citato i suoi numi tutelari: Aretha Franklin (per la personalità), Queen, Destiny's Child, Radiohead. C'è la musica, ma c'è soprattutto il personaggio. Fiera della sua taglia e del colore della sua pelle, Lizzo ha spesso raccontato di come in passato fosse vista male per il suo peso, pur piacendo la sua musica. Ma il suo orgoglio over la ha fatta diventare un mito e le riviste se la sono contesa a suono di copertine: da Vogue e Galore, oltre a Rolling Stone, The New York Times e Glamour. Allure l'ha inserita nella lista delle 12 persone che hanno cambiato in meglio la beauty industry.

Insolente, ironica promette uno show dove ballerà e canterà.

Il 10 luglio. Circolo Magnolia. Via Circonvallazione Idroscalo, 41. Segrate. Ore 21. Biglietto 22 euro.

