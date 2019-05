Greta Posca

Le piante amiche, i fiori e frutti rari, la bellezza dei giardini. Tutto questo è Orticola la mostra-mercato che apre oggi e dura fino a domenica ai giardini Montanelli.

Oltre 160 espositori alla XXIV edizione che si è anche trasformata da vetrina del vivaismo nazionale e internazionale a appuntamento per parlare di ambiente, clima, oltre la bellezza estetica di piante e fiori. Tema conduttore 2019, le piante amiche, le buone associazioni botaniche, in modo che in ogni luogo ci sia la sua pianta, con l'obiettivo di spiegare che il giardinaggio non è solo accostamento di forme, colori e fioriture. «Piante amiche nel senso che anche loro sono creature con le loro necessità de esigenze - ha spiegato Francesca Marzotto Caotorta vicepresidente di Orticola -. Sembra scontato, ma c'è ancora molto da imparare: sbagliato, ad esempio, piantare vicini un platano e un abete che non potranno mai crescere bene insieme o mettere un cipresso con l'idea di nascondere una cosa brutta».

Anche Orticola rende omaggio a Leonardo con la Pergola dei Gelsi Attorno all'allestimento, voluto tra le celebrazioni per i 500 anni della morte del genio ma che resterà stabile nel Cortile delle Armi del Castello, sono stati piantati 16 gelsi. Negli anni diventerà un pergolato realizzato secondo le antiche tecniche. E poi Primo giorno di primavera, l'opera dello street artist Pao (due fiori giganti e una coccinella) esposta nel grande prato al centro della mostra-mercato. E nella migliore tradizione milanese arriva anche il il FuoriOrticola, che propone biglietti gratuiti o ridotti in 14 musei, visite guidate, mostre di foto, e il contest delle migliori vetrine in fiori allestite da 25 floral designer in oltre 20 vie nel centro.

Venerdì 17 Maggio 2019

