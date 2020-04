Greta Posca

La terribile realtà del virus si può dimenticare naufrangado in un buon libro.

Un'esperienza che piace ai milanesi considerando i numeri eccellenti delle richieste alle biblioteche online, che registrano un vero e proprio boom di iscrizioni e di prestiti.

La versione online del sistema bibliotecario di Milano ha avuto un aumento del 641% delle iscrizioni e il numero di prestiti o meglio download di libri e audiolibri ha superato i 57mila nel solo mese di marzo, più del doppio rispetto al mese prima quando la gente non era reclusa in casa per colpa dell'epidemia di coronavirus. A fare incrementare le iscrizioni che nei primi tre mesi dell'anno scorso erano state 671, e che quest'anno sono passate dalle 694 di febbraio, alle 4307 del 31 marzo, è stata anche la possibilità di fare tutte le procedure online senza dover passare fisicamente in biblioteca. Analizzando i dati una delle cose che più salta all'occhio è i milanesi preferiscono ascoltare i libri piuttosto che leggerli, e che preferiscono la narrativa alla saggistica. A marzo infatti sono stati scaricati 13751 ebook ma ben 44542 audiolibri. In entrambe le categorie a fare la parte del Leone è Elena Ferrante. Nella classifica dei libri è suo il primo posto dei download con La vita bugiarda degli adulti, seguita dai Leoni di Sicilia. La saga dei Florio di Stefania Auci, la Questione di Costanza di Alessia Gazzola, Il colibrì di Sandro Veronesi e Lungo petalo di mare di Isabel Allende. Tutti romanzi appena usciti dunque. Negli audiolibri invece si preferiscono classici. Il più ascoltato in streaming è Anna Karenina di Lev Tolstoj, seguito da Storia di chi fugge e di chi resta di Elena Ferrante (che occupa anche la terza posizione con Storia della bambina perduta e la quinta con L'amica geniale), mentre al quarto posto c'è Gianluca Carofiglio con Ragionevoli dubbi. Per quanto riguarda invece la consultazioni dei quotidiani, al primo posto si trova il Corriere della sera, seguito da Repubblica. Anche i primi dati di aprile dimostrano che la biblioteca online piace, e che viene frequentata con oltre milleseicento utenti nella sola giornata del 5 aprile.

