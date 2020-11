Greta Posca

La struggente scena della pazzia di Lucia il 7 dicembre non farà commuovere dal vivo il pubblico scaligero. Il rito della Prima della Scala a Sant'Ambrogio quest'anno salta. Almeno non con il pubblico in presenza. Un evento eccezionale, che non accadeva dai tempi della seconda guerra mondiale. La decisione di cancellare l'apertura della stagione, che quest'anno ha in cartellone la Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti, era già nell'aria, soprattutto dopo i numerosi casi di Covid tra coro e orchstrali, ma è stata ratificata ieri durante la riunione del consiglio di amministrazione. Al sovrintendente Dominique Meyer è stato dato comunque il mandato di mettere a punto un cosiddetto piano B per il 7 dicembre cercando «una platea più ampia possibile». Ad esempio con un gala, e una diretta televisiva. Il consiglio di amministrazione «ha preso atto - sottolinea una nota - che nell'attuale quadro epidemiologico e normativo non sussistono le condizioni per provare e realizzare una produzione aperta al pubblico e del livello e con le caratteristiche richieste per un'inaugurazione di stagione. Le rappresentazioni di Lucia di Lammermoor previste per il 7 dicembre e per i giorni seguenti sono quindi rinviate». Tramontata l'ipotesi di andare in scena con artisti del calibro di Juan Diego Florez, quindi. La soluzione alternativa, che sia un modo per far sentire la voce del teatro in Italia e nel mondo, potrebbe essere quella di una sorta di gala (che consente il distanziamento fra gli interpreti), uno spettacolo in forma di concerto con grandi personaggi.

Giovedì 5 Novembre 2020

