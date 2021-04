Greta Posca

La Pasqua della musica sacra è, come il resto degli eventi culturali, fruibile solo in streaming. E questo se da un lato genera la frustrazione della lontananza, dall'altro regala il vantaggio della piena fruibilità.

Si comincia domani in Duomo con la Passione secondo Giovanni di Bach eseguita dal'orchestra sinfonica laVerdi. È una tradizione nordeuropea felicemente importata proprio dalla Verdi quella di eseguire le Passioni di Bach nel periodo pasquale. E anche quest'anno l'appuntamento non mancherà. Sul portale streaming de laVerdi (streaming.laverdi.org) alle 21 la Passione sarà eseguita dall'Ensemble laBarocca diretto da Ruben Jais. «Nel particolare momento storico in cui viviamo, il valore simbolico della Pasqua acquisisce un'ulteriore importanza, caricandosi di un profondo significato di rinascita e di rigenerazione», spiegano dalla Veneranda Fabbrica del Duomo. Il Teatro alla Scala trasmette in streaming sempre domani alle 20 (www.teatroallascala.org). Il concerto del Venerdì santo con il Coro diretto da Bruno Casoni; in programma alcune pagine del Novecento sacro firmate Pärt, Elgar, Duruflè. Solisti il mezzosoprano Marzia Castellini e il baritono Marco Granata. E buon compleanno al maestro Casoni che proprio oggi compie 80 anni.

Sabato 3 aprile ci si sposta alla Fabbrica del Vapore con il Divertimento Ensemble diretto da Sandro Gorli, che esegue musiche del Novecento (ore 2030, divertimentoensemble.tv, 5 euro). Infine, a Pasqua, il ritorno di Zubin Metha alla Scala. Il maestro aveva dovuto rinunciare alla Salomè per una lieve malattia, il 4 aprile dirige l'Orchestra della Scala con due pilastri del romanticismo tedesco. Schubert (La Terza) e Bruckner (la Sinfonia n. 9). Il concerto si segue dalle 20 sul sito del teatro.

