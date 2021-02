Greta Posca

Là dove c'erano i gasometri ci saranno ancora; e ospiteranno campus universitario e parchi. Succede alla Goccia alla Bovisa, nell'ex area gasometri, zona di archeologia industriale dove un tempo stava L'Union des Gaz. Un pezzo di storia di Milano, quella dipinta nei quadri di Umberto Boccioni e di Mario Sironi, quella dei racconti di Giovanni Testori, che raccontava di una città asciutta, operaia, produttiva. Quello spazio sarà in parte rigenerato dalla presenza della sede distaccata del Politecnico, che si estenderà con un campus, due parchi e uffici.

Ieri il Comune e l'ateneo hanno presentato la convenzione quadro per lo sviluppo dell'area. Il Politecnico amplierà la sua presenza in Bovisa mettendo sul piatto 100 milioni di euro per edificare un hub di innovazione e uno dedicato allo sport e al benessere attraverso la riqualificazione dei due gasometri. «Sono un'icona industriale e diventeranno due grandi aree grazie alla rifunzionalizzazione», ha spiegato il rettore Ferruccio Resta. «Una dedicata a innovazione, giovani, alle startup, ne vorremmo portare lì 200. L'altro gasometro sarà dedicato al benessere e allo sport, aperto al territorio». Inoltre ci sarà un grande parco «primo tassello che vedremo, spero che già entro il 2021 lo consegneremo completato - ha aggiunto -, per i due gasometri l'ipotesi è di avviare i lavori entro il 2021».

«Nuovi parchi, residenze per studenti, ricerca e innovazione: l'accordo con il Politecnico ci permetterà di operare nell'area Bovisa-Goccia una importante riqualificazione», ha confermato il sindaco Giuseppe Sala.

Il grande Parco della Goccia di circa 162.500 metri quadrati sarà a nord; a sud il Parco dei Gasometri che verrà attrezzato per il tempo libero e lo sport, per un totale di quasi 215.000 metri quadrati di verde, circa il 65% dell'intera superficie. «L'accordo con il Politecnico segna una svolta per un'area strategica nonché l'applicazione del Piano di Governo del Territorio relativamente alle Grandi Funzioni Urbane», ha dichiarato l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran. Per la riqualificazione di circa 13.000 metri quadrati di aree comunali, quelle relative ai due gasometri e agli altri edifici storici da mantenere, saranno concessi in diritto di superficie al Politecnico per 60 anni, mentre 25mila metri quadrati saranno ceduti all'ateneo per 30 anni per la realizzazione del Parco dei Gasometri.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA