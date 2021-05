Greta Posca

La Biblioteca degli alberi torna a fiorire tra natura e cultura con 180 eventi gratuiti. Ma c'è anche un concorso di progettazione dedicato all'architettura sostenibile aperto agli under 40. Sono le attività messe in campo dalla Fondazione Riccardo Catella per i prossimi mesi. «Il programma culturale di Bam - spiega il direttore generale culturale della Biblioteca Francesca Colombo - nasce attorno al dialogo tra cultura e natura, bisogni primari dell'uomo, elementi chiave per lo sviluppo e la rigenerazione di una società». Il concorso serve a dotare l'area di architetture temporanee e sostenibili: un chiosco con integrate le toilet, un altro chiosco per cibi e bevande e un pop-up shop.

Gli appuntamenti estivi sono 180, tutti all'aria aperta, tra sport, musica, arte, cinema, poesia e scienza. «Un palinsesto con vocazione internazionale perché Bam diventi un'agorà verde di cultura», sottolinea Kelly Russel Catella, direttore generale di Fondazione Catella. Un prequel particolare dall'8 al 10 giugno con Bam Open Air Design, rassegna che ospita marchi d'avanguardia dell'outdoor. E poi tanto sport: dallo stretching da fare in compagnia del proprio cane alla ginnastica agli anziani o alle mamme con passeggino al seguito

Al solstizio d'estate, Hallo Summer, sono previste performance, installazioni, picnic, attività con l'Accademia di Brera, interventi di musica diffusa degli studenti della Civica Claudio Abbado e il concerto di Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura, che si esibiranno muovendosi liberamente nel Parco. Il 12 giugno riapre il Lido che sarà dotato di ombrelloni speciali per stare al fresco; mentre il 5 settembre si chiude simbolicamente la stagione con la terza edizione di Back to the City Concert. Protagonisti il pianista Stefano Bollani e l'Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi, impegnati in un concerto open air gratuito.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA