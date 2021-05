Greta Posca

L'ombra di tre nuove accuse e di una rete di complici ad aiutarlo. Il manager farmaceutico Antonio Fazio, 50 anni, è in carcere a San Vittore da sabato con l'accusa di violenza sessuale a una 21enne universitaria, stuprata dopo averla sedata con psicofarmaci.

Ieri per otto ore, con lo choc anche di doversi riconoscere nelle immagini conservate dal loro presunto aguzzino, altre tre ragazze, ventenni, «dalla vita ordinaria», come hanno precisato gli inquirenti, hanno messo a verbale davanti ai magistrati, l'aggiunto Letizia Mannella e il pm Alessia Menegazzo, titolari dell'inchiesta condotta dai carabinieri, quello che riuscivano a ricordare dei presunti abusi. Con uno schema molto simile a quello del sequestro e della violenza sulla 21enne. L'invito in azienda, poi nella casa lussuosa in centro, la promessa di uno stage, poi i sedativi nelle bevande. Infine, la violenza e le fotografie. Gli psicofarmaci sarebbero serviti a cancellare ogni ricordo dello stupro. E si fa strada l'ipotesi di una presunta «rete» di complici, che potrebbero averlo aiutato anche a contattare le ragazze.

L'imprenditore, intanto, difeso dal legale Rocco Romellano, ha scelto di rimanere in silenzio davanti giudice Chiara Valori. «È molto confuso e provato - ha spiegato il difensore - non sta bene, io l'ho sempre conosciuto come una persona cordiale, onesta e tranquilla, ma poi non posso sapere se avesse una doppia vita, non è mai trapelato nulla a riguardo». È possibile che la difesa possa avanzare un'istanza di perizia psichiatrica, anche perché, come messo in luce pure dal legale, il quadro delle accuse è «molto grave». Nel frattempo, con le ultime analisi su altri dispositivi informatici sequestrati al manager dopo l'arresto sono state trovate immagini, sempre come agghiaccianti «trofei» da lui custoditi, di possibili nuove presunte vittime, le cui fotografie sono state rintracciate nel suo telefono e che risalirebbero anche ad anni addietro. Già una decina di giovani avrebbero contattato gli investigatori.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Maggio 2021, 05:01

