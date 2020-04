Greta Posca

L'obbligo di mascherine c'è. L'annuncio che gratuitamente ne arriveranno 3 milioni e 300 mila tra Comuni e farmacie anche. Ma in Lombardia per ora scarseggiano ancora.

Prosegue il balletto di annunci sulle mascherine. La Regione ne aveva dichiarato per oggi la distribuzione ma in realtà le cose non sono andate così. «Abbiamo iniziato domenica una distribuzione di 3 milioni di mascherine nei 12 capoluoghi di provincia» e poi «saranno dislocate nei territori comunali: ogni sindaco le distribuirà secondo le richieste», ha precisato Pietro Foroni, assessore lombardo alla Protezione Civile. «Saranno i sindaci a occuparsi di questa distribuzione tramite i volontari della Protezione Civile o di altri sistemi di volontariato», ha aggiunto precisando che «i sindaci conoscono quali sono le famiglie che ne hanno bisogno». Insomma, distribuzione iniziata ma non completata e quindi non ancora in manno ai singoli cittadini.

Ieri per esempio i primi arrivi agli uffici comunali proprio grazie ai volontari della Protezione. Dice il sindaco Giuseppe Sala, che visto che «è necessario utilizzarle, nella prima fase dovremo fare tutto il possibile per fornirle ai cittadini». Mentre in futuro quando saranno in vendita «il prezzo va regolamentato». Infatti, nelle poche farmacie dove si trovavano ieri, i prezzi variavano dai 6 ai 12 euro l'una dal Corvetto ad Affori. Troppo. Sulle farmacie, nel pomeriggio la precisazione della Regione con Federfarma che in Lombardia, saranno disponibili dalla «metà di questa settimana». Le mascherine saranno «destinate ai clienti delle farmacie con riferimento alle fasce della popolazione più fragili e insieme stiamo definendo i criteri per la consegna».

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA