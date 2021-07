Greta Posca

L'aveva uccisa mentre dormiva con un colpo di fucile nel pieno del primo lockdown.

Ieri è stato condannato all'ergastolo Antonio Vena, 47 anni, operaio, a processo per la morte di Alessandra Cità, 47 anni, tranviera dell'Atm (l'azienda dei trasporti milanesi), ex compagna che voleva troncare la relazione con lui. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Milano (presidente Ilio Mannucci Pacini) accogliendo la richiesta di pena del pubblico ministero Giovanni Tarzia.

La tragedia si era consumata nella notte tra il 18 e il 19 aprile 2020, nel periodo del lockdown per il Covid, a Truccazzano, nel Milanese. Vena, operaio di 47 anni ed ex guardia venatoria, è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal vincolo della relazione affettiva. «Voleva lasciarmi, l'ho ammazzata», aveva detto l'operaio ai carabinieri di Cassano D'Adda, poche ore dopo il delitto. Stando all'indagine, i due, coetanei, si conoscevano da molto tempo e avevano iniziato una relazione sentimentale circa 9 anni prima dell'omicidio. Nell'ultimo periodo vivevano a distanza perché il loro rapporto sentimentale si era viva via deteriorato: lui a Bressanone, in provincia di Bolzano, e lei nel Comune dell'hinterland. A causa dell'emergenza coronavirus, Vena era in ferie forzate e da un paio di settimane viveva nell'appartamento insieme alla donna, che lo aveva ospitato in casa sua e che, però, voleva interrompere la relazione. Nella notte, mentre la donna dormiva, aveva imbracciato un fucile a pompa e l'aveva uccisa con un solo colpo.

