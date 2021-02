Greta Posca

L'11 febbraio Ottavio Missoni avrebbe compiuto 100 anni. Grande atleta, stilista e artista. Il museo MaGa di Gallarate, in provincia di Varese, dove Missoni con la moglie Rosita e la famiglia ha vissuto e lavorato, creando la sua moda a righe e colori celebre in tutto il mondo, gli dedica un nuovo allestimento della Sala arazzi Ottavio Missoni. Nel 2015 il museo dedicò alla maison un'ampia antologica, e ora in collaborazione con la Fondazione Ottavio e Rosita Missoni presenta il nuovo allestimento della sezione, divenuta parte permanente della collezione. Si tratta di una serie di grandi arazzi realizzati in patchwork di tessuto a maglia, allestiti in uno spazio immaginato dal figlio Luca e progettato da Angelo Jelmini, per sottolineare la valenza di queste particolari realizzazioni tessili di Ottavio Missoni, che dagli anni Settanta li elegge come esclusiva tecnica di espressione artistica.

Parte dell'allestimento presenta la carriera sportiva di Ottavio. Nato a Ragusa, in Dalmazia, e dopo l'infanzia a Zara approdato a Milano, Missoni fu promessa dell'atletica leggera, nei 400 metri. Una carriera bruscamente interrotta dalla guerra: lo stilista partì soldato e per 4 anni fu prigioniero in Egitto. Dal 1947 riprese l'attività agonistica, atleta della Società Ginnastica Gallaratese. Lo stilista partecipò alle Olimpiadi di Londra nel 1948 classificandosi sesto nella finale nei 400 metri ostacoli. Il museo è aperto al pubblico dal martedì al venerdì dalle 11 alle 16, L'ingresso gratuito, la prenotazione è consigliata.

