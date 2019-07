Greta Posca

In viaggio con Ugo Nespolo. Articolata a tappe, l'antologica Nespolo fuori dal coro dedicata all'artista (nato in provincia di Biella nel 1941) racconta il percorso di Nespolo nelle sue multiformi evoluzioni, in un itinerario che porta lo spettatore tra Italia, Parigi e New York.

Esposte a Palazzo Reale circa duecento opere che rappresentano la ricerca, l'eclettismo e la particolare attenzione per i materiali e per le varie forme di linguaggio artistico, soprattutto il cinema, ma anche il teatro (nella foto, bozzetto per la Turandot). Dagli esordi negli anni Sessanta tra echi futuristi, e poi la Patafisica, l'Arte Povera, Nespolo non tralascia di sperimentare assemblando materiali disparati: vimini, formica, legno, colle, acciaio, ferro e carta. Fino alla tecnica dei puzzles, che diventano ben presto la più riconoscibile cifra distintiva. L'artista ritaglia e rifila pezzi di legno, incastrati per comporre figure dai contorni irregolari: tessere perlopiù monocromatiche, che danno vita alla combinazione di inedite policromie. La mostra è promossa dal Comune con Fondazione Bracco e Skira.

Giovedì 18 Luglio 2019, 05:01

