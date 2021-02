Greta Posca

In Lombardia è in arrivo Guido Bertolaso come coordinatore del piano vaccinale anti-Covid per la Fase 2. L'ufficialità sarà oggi, ma già ieri l'ex capo della Protezione Civile, e consulente per l'allestimento dell'Ospedale alla Fiera nella Fase 1 della pandemia, si è incontrato a Palazzo Lombardia con il presidente Attilio Fontana e con l'assessore al Welfare Letizia Moratti e avrebbe sciolto la riserva. Bertolaso torna così a lavorare in Lombardia per occuparsi della parte logistica del piano vaccinale, in coordinamento con la struttura commissariale di Domenico Arcuri. Questa è la proposta arrivata da Moratti, alla quale il medico ed ex sottosegretario nel governo Berlusconi ha risposto sì.

Già commissario straordinario in diverse emergenze - dai rifiuti in Campania al terremoto in Abruzzo - dopo aver coordinato l'allestimento del maxi reparto di rianimazione destinato ai pazienti Covid nei padiglioni della Fiera durante la prima ondata pandemica, Bertolaso - guarito a sua volta dal virus - aveva lasciato Milano per seguire i lavori di realizzazione del Covid Hospital nell'ex Fiera di Civitanova Marche, su richiesta del governatore Luca Ceriscioli.

Oggi Guido Bertolaso verrà presentato ufficialmente, mentre in consiglio regionale prima verrà illustrato da Moratti il piano vaccinale Fase 2, poi si discuterà la mozione di sfiducia delle opposizioni al presidente Attilio Fontana. Il documento è stato sottoscritto da 30 consiglieri dei gruppi M5S, Lombardi Civici Europeisti, Misto, PD e +Europa.

Intanto, ieri la Regione è arrivata a toccare le 303mila somministrazioni di vaccino anti-Covid.

Martedì 2 Febbraio 2021

