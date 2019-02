Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Greta PoscaIl tatuaggio sulla pelle è la vostra passione? Imperdibile la Milano Tattoo Convention. In Italia non si arresta il boom della pelle decorata con l'inchiostro e dal 2014 gli italiani tatuati sono aumentati del 60%. Ecco perché anche quest'anno la grande festa del tatuaggio sarà di certo presa d'assalto. La kermess raduna più di 450 artisti, provenienti da tutto il mondo e in rappresentanza di ogni stile di tatuaggio. Alla manifestazione, in programma a Fiera Milano City da oggi a domenica 10 febbraio, ci sarà tra gli ospiti l'esponente italiana del movimento Suicide Girl (foto), che conta oltre sette milioni di follower su Instagram: Riae Suicide. Seguitissima sui social, Riae sarà a disposizione del pubblico per i 3 giorni in convention per foto e video con i fan. Presenta la Milano Tattoo Convention Space One, pionere del rap italiano e braccio destro di J-Ax. A contorno dei tatuatori ci saranno musica, spettacoli e gli immancabili tattoo contest. Gli organizzatori puntano a replicare il successo delle scorse edizioni: ogni anno più di 20mila appassionati dell'arte del tatuaggio sono presenti nei padiglioni della fiera. Tra le attrazioni ci sarà una mostra dedicata alla Storia del Tatuaggio nella quale saranno esposte le macchinette che hanno segnato la storia del settore dai primi del 1900 ai giorni d'oggi e un'esposizione di foto significative e di tavole originali antiche.Inoltre il Roma Tattoo Museum porterà in esposizione parte della sua collezione permanente.riproduzione riservata ®