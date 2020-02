Greta Posca

Il Salone del Mobile slitta all'estate, troppo rischiso mantenere uno degli appuntamenti più importanti di Milano con l'incognita Coronavirus. Ma naturalmente annullarlo sarebbe stato un danno enorme e così, prudentemente, la 59ma edizione viene rimandata: non si svolgerà più dal 21 al 26 aprile ma dal 16 al 21 giugno. Lo slittamento della rassegna, visitata l'anno scorso da 386.236 persone proveniente da 181 Paesi, è stata decisa dal consiglio di amministrazione di Federlegno Arredo Eventi. Alla riunione ha partecipato anche il sindaco Giuseppe Sala. Ed è stato lui stesso a dare l'annuncio in un video accanto al presidente della rassegna Claudio Luti e a quello di Federlegno Emanuele Orsini. «C'è una data di nuova apertura. È il 16 di giugno - ha detto -. Io sto chiedendo agli amici del settore dell'arredamento e del salone del Mobile uno sforzo perché Milano non può fermarsi. Dobbiamo lavorare affinché questo virus non si diffonda ma non si deve nemmeno diffondere il virus della sfiducia. Milano deve andare avanti».

L'impegno per far slittare il Salone è imponente. Alla Fiera di Rho erano attesi 2.200 espositori. Inizialmente la stima era di avere circa 30 mila visitatori in meno dalla Cina, poi il problema Coronavirus è arrivato in Italia. Per questo, Sala ha ringraziato «di questa prova di fiducia, perché non è facile oggi avere la volontà di chiamare da tutto il mondo visitatori, di convincere gli operatori. Ma penso che questa sia la decisione giusta». Certo bisogna che «ognuno faccia la sua parte. Quindi chiedo al governo - ha sottolineato - di intervenire e dare una mano per un settore fondamentale per la nostra economia».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA