Greta Posca

Il questore Giuseppe Petronzi ha emesso due Daspo di un anno nei confronti di due tifosi spagnoli che hanno urlato cori razzisti in occasione della finale della Uefa Nations League tra Spagna e Francia che si è giocata domenica sera allo stadio Meazza.

Nel corso del secondo tempo, nel primo anello verde, i due, di 22 e 19 anni, originari di Saragozza, hanno rivolto dei cori e ululati di matrice razzista nei confronti dei giocatori di colore della nazionale francese. Gli agenti della Digos, dopo aver individuato i due ragazzi, li hanno accompagnati negli uffici della Polizia presenti a San Siro e li hanno denunciati per aver rivolto frasi di discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 205/93. I due sono entrambi studenti universitari e vivono a Torino per un Erasmus che stanno svolgendo nell'università del capoluogo piemontese. Il Daspo vieta loro l'accesso a tutte le manifestazioni sportive internazionali.



Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA