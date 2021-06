Greta Posca

Il processo partirà il prossimo 12 ottobre, e gli imputati saranno dieci: lo ha deciso ieri il gup Anna Magelli, che ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio dei pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti, coordinati dall'aggiunto Tiziana Siciliano, per il deragliamento del 25 gennaio 2018 a Pioltello: quel tragico giorno el sul regionale Cremona-Milano Porta Garibaldi morirono tre persone e 50 passeggeri rimasero feriti.

Andranno a processo, tra gli altri, Maurizio Gentile, ex ad di Rete ferroviaria italiana e ora commissario straordinario per la messa in sicurezza della A24 e A25 e la stessa Rfi, per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti). Sul banco degli imputati anche Andrea Guerini, in qualità di responsabile della Linea Sud della direzione territoriale produzione di Milano; Marco Albanesi, in qualità di responsabile dell'unità di Brescia; Vincenzo Macello, direttore della direzione territoriale produzione di Milano; Moreno Bucciantini, allora capo reparto programmazione e controllo dell'unità territoriale Linee Sud di Rfi; Ivo Rebai, responsabile della struttura operativa ingegneria della direzione territoriale produzione; Umberto Lebruto, direttore della sirezione produzione di Rfi e Marco Gallini, dirigente della struttura organizzativa di Rfi. Rigettata la richiesta di Ernesto Salvatore, all'epoca responsabile del Nucleo manutentivo Lavori di Treviglio di Rfi, che aveva chiesto di patteggiare una pena a tre anni e mezzo di carcere: pena troppo bassa, secondo il gup.

Gli imputati dovranno rispondere di disastro ferroviario colposo, omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e violazione delle norme sulla sicurezza. Secondo la procura, il disastro ferroviario fu causato da «una lunga serie di omissioni nella manutenzione e nella sicurezza», messe in atto, secondo la ricostruzione della Polfer, solo per risparmiare. Gli avvocati annunciano battaglia: «I fatti non sono quelli ricostruiti dalla procura e lo dimostreremo in dibattimento» afferma l'avvocato Ambra Giovene, legale di Umberto Lebruto e Vincenzo Macello.

