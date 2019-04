Greta Posca

Il primo appuntamento sarà dal 21 al 23 giugno per la Nations League di Pallavolo. Due giorni prima, il 19 giugno, invece, è in programma la grande festa di popolo panem et circenses. Nove anni dopo l'ultimo evento, e diciotto milioni di spesa e una serie di stop dovuto alla presenza di amianto e problemi con le ditte appaltatrici, nel vecchio Palalido di piazzale Stuparich tutto è pronto per la riapertura. A raccontare i dettagli dell'impianto sportivo, è stata l'assessora allo Sport Roberta Guaineri, ieri, nel corso di un sopralluogo. «È stato un percorso lungo e sofferto, ma siamo contenti che i milanesi e non solo potranno vivere lo sport in centro a Milano - ha detto l'assessore -. Ci sono tante richieste per l'utilizzo da parte di federazioni sportive e poi per la prossima stagione penseremo anche all'intrattenimento». Il nuovo Palalido avrà poco più di cinquemila posti quindi «non sarà adatto ad ospitare le competizioni olimpiche e per questo non è stato inserito nel dossier di Milano e Cortina», come ha sottolineato l'assessora.

Dopo la fine dei lavori, il 30 aprile, ci saranno i collaudi e saranno completati gli arredi e le finiture. tra le federazioni che hanno richiesto l'impianto per le qualificazioni in vista delle Olimpiadi di Tokyo c'è anche quella di Taekwondo, l'arte marziale. Inoltre una domenica sì e una no il Palalido sarà la casa di Power Volley, squadra maschile di A1 di Milano, che terrà lì le sue partite. Troppo piccola, invece, la struttura per ospitare il grande basket. Per le partite di Eurolega, servirebbero almeno cinquemila posti in più. In compenso, il nuovo Palalido non sarà solo sport ma anche intrattenimento e musica. Non è invece stato risolto il problema dell'acceso ai disabili, come hanno sottolineato all'unisono i grillini e Forza Italia. Non a caso pesa ancora il giudizio negativo del Comitato organizzatore del prossimo campionato europeo di basket in carrozzella che ne ha bocciato la candidatura.

