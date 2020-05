Greta Posca

Il lavoro è una chimera. Lo dimostrano i dati della Cisl, che mettono nero su bianco la situazione di crisi del lavoro della Lombardia.

Le ore complessivamente richieste di cassa integrazione (ordinaria, straordinaria e in deroga) nel bimestre marzo-aprile 2020 sono il 184,1% in più di quelle del primo trimestre 2010. In particolare quelle di Cigo (cassa ordinaria) sono il 302,9% di quelle richieste nel quarto trimestre del 2009.

Emerge dall'edizione straordinaria del bollettino dell'Osservatorio cassa integrazione guadagni della Cisl Lombardia, che ha confrontato i dati Inps del bimestre col quarto trimestre del 2009 (quello co il numero maggiore di ore di Cigo durante gli anni della crisi) e il primo trimestre 2010 (quello coi valori totali di Cig più alti). «Guardando la situazione lombarda si nota che attualmente la cassa integrazione richiesta è prevalentemente »ordinaria e pari al 95,3% della cassa richiesta - sottolinea Mirko Dolzadelli, segretario Cisl Lombardia con delega al mercato del lavoro -. Questo è un elemento di distinzione con la crisi precedente, che era cresciuta contemporaneamente in tutte le gestioni, ordinaria, straordinaria e in deroga».

Una situazione che cambierà contando maggio, e in peggio. Le domande di cassa in deroga decretate dalla Lombardia al 21 maggio contengono infatti complessivamente la richiesta di più di 67 milioni di ore, quindi supereranno di molto il biennio 2009-2010 anche in questa gestione.

Tra le province l'incremento maggiore, sempre nel confronto con la crisi precedente, è a Sondrio, sopra il 300%, seguono Lodi e Mantova (oltre 200%), seguite da Milano e Bergamo (oltre 100%) e infine Pavia, Cremona, Brescia, Como, Varese e Lecco, tutte comprese tra il 7% e il 54%. In termini di volumi la provincia di Milano era e resta la prima con più di 59 milioni di ore. Tra i settori il più colpito è quello dei trasporti (+ 698%), seguito dal settore edile con un +478% e da quello agroalimentare con un +234%. Seguono il chimico, i servizi vari e il grafico con incrementi sopra al 100% e il metalmeccanico, il commercio, il tessile con incrementi minori. Solo il commercio che, pur con i suoi 3,3 milioni di ore richieste: si ferma al 45%.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 05:01

