Il grido di dolore viene dal sovrintendente di uno dei templi della lirica mondiale, Dominique Meyer della Scala: vaccinare tutti gli artisti per far ripartire i teatri.

Spiega Meyer: «Se vogliamo riaprire i teatri c'è una soluzione unica: decidere che tutti gli artisti che non possono portare la mascherina, come cantanti coristi ballerini, fiati e attori di prosa, siano vaccinati. Io lancio un appello, non per la Scala, ma per tutti i teatri italiani, di opera, di prosa, per le sale da concerto. Si tratterebbe di poche migliaia di vaccinazioni per far ripartire tutto il settore». E gli ha fatto eco Francesco Giambrone, sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo: «Per riaprire le vaccinazioni sono indispensabili. Per questo da tempo chiediamo di essere inseriti nei piani vaccinali».

Un appello, quello di Meyer, ancor più accorato dopo l'ultimo testacoda del teatro. La scorsa settimana infatti a uno screening erano risultati positivi (debolmente) 45 tra artisti e lavoratori del teatro e dell'Ansaldo. Stop immediato, prove e spettacoli slittati. Fino a lunedì, quando il focolaio si è rivelato falso e i casi sono risultati essere solo due. Ma intanto il danno era compiuto. E anche se sono in corso «indagini» per capire cosa sia successo, se si tratta di un errore o di una variante particolare, a ogni modo «una cosa di questo genere dimostra che siamo fragili», ha spiegato Meyer. La Scala dallo scorso anno, con la collaborazione del primario di Malattie infettive del Sacco Giuliano Rizzardini, ha messo in piedi un sistema di controlli rigorosi investendo oltre un milione di euro.

Da oggi il Piermarini riprende il lavoro. È confermato il dittico di Kurt Weill con la direzione di Riccardo Chailly per il 18 marzo, e mentre ricominciano le lezioni del corpo di ballo si inizia a pensare a quando spostare le riprese della Serata Nureyev, trasmessa su Rai 5. In programma entra anche un concerto diretto da Zubin Mehta con la Nona di Bruckner il giorno di Pasqua. E un concerto del coro «che ha chiesto di farlo perché in teatro c'è voglia di lavorare. Le maestranze sono pronte». A mancare è una cosa sola, il vaccino perché «se vogliamo riaprire i teatri, e questo è importante per la salute della società che ne ha bisogno - chiosa Meyer - dobbiamo creare le condizioni di sicurezza».

