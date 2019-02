Greta Posca

Il grande freddo genera grande letteratura. Tutta da scoprire nel festival della letteratura del Nord Europa «I Boreali», organizzato dalla casa editrice Iperborea al Teatro Franco Parenti. Dopo la serata inaugurale ieri con Björn Larsson, oggi il festival entra nel vivo. Come sempre la ricetta sta nel mix di nuovi libri, convivialità, appuntamenti non solo con il romanzo ma anche con saggi, letteratura di infanzia, politica, tutto made in Nord Europa.

Scorrendo il programma, da non perdere Leonardo Piccione con «Il libro dei vulcani d'Islanda. Storie di uomini, fuoco e caducità»; la svedese Elisabeth Åsbrink autrice del successo internazionale «1947»; il norvegese campione d'incassi Gert Nygardshaug con il giallo «L'amuleto» (Sem); fino a Erlend Loe, uno dei più popolari e divertenti scrittori scandinavi, autore del romanzo di culto «Naif.Super». E poi film in lingua originale, corsi di lingua e letteratura. Senza dimenticare i robusti e gustosi brunch nordici.

Stasera il concerto della cantante e polistrumentista norvegese Farao e del duo belga Asa Moto. Ci saranno anche tanti appuntamenti dedicati ai più piccoli. E poi in primo piano l'Artico con Fabio Deotto, Carlo Barbante e Marzio G. Mian e un approfondimento sulla storia della letteratura scandinava.

Fino al 24 febbraio. Teatro Franco Parenti. Via Pier Lombardo, 14. biglietto 7 euro. Info iboreali.it

