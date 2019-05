Greta Posca

Il fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ed Edward Snowden, l'informatico e attivista statunitense che ha dato il via al Datagate, sono gli ospiti di punta del decimo Wired Next Fest, che apre oggi ai Giardini Indro Montanelli. Il futuro sarà il focus delle tre giornatate che alternano incontri e eventi da qui a domenica: capire le sfide e i cambiamenti che arrivano dalla tecnologia, dalla società e dalle arti.

Ed ecco ospiti come l'astrofisica Sandra Savaglio o l'esperta di robotica Valeria Cagnina, e ancora l'istruttrice della Agenzia Spaziale Europea Laura Winterling.

Non senza artisti. L'étoile Roberto Bolle, gli attori Carolina Crescentini ed Elio Germano, che porterà in anteprima lo spettacolo Segnale di allarme. La mia battaglia VR (Realtà Virtuale). Ci sono anche Elio, Costantino della Gherardesca e Andrea Delogu. E poi Alessandro Baricco e Zerocalcare e tanti altri. Di sera, spazio alla musica con Manuel Agnelli e Rodrigo d'Erasmo, Daniele Silvestri e Ghemon. E anche Giovanni Allevi e Nina Zilli.

Spazio anche alle serie televisive con il primo episodio di What If con Renée Zellweger. E poi economisti e politici Giulio Tremonti, Carlo Cottarelli, Giovanni Buttarelli (Garante europeo della protezione dei dati), Antonio Nicita (Commissario Agcom), Luca Attias (Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale).

Venerdì 24 Maggio 2019, 05:01

