Greta Posca

Il Duomo come non lo avete mai visto: sullo smartphone. La tecnologia bussa alla porta della Veneranda Fabbrica, che da seicento anni si occupa di conservare e valorizzare la Cattedrale. Sbarca su Google Play e App Store l'app Duomo di Milano, che permette un tour virtuale del simbolo della città con contenuti in 9 lingue. Uno strumento già adottato dai più grandi musei europei e destinato a raccogliere il gradimento dei due miliomi di turisti provenienti da tutto il mondo che ogni anno visitano il Duomo.

C'è una versione basic - gratuita - e una a pagamento, che per 4,99 euro mette a disposizione un'ora e 40 minuti di audio multilingue, 85 punti di ascolto, 143 immagini di alta qualità. Grazie ai sensori installati lungo il percorso, i visitatori possono cliccare sullo smartphone e accedere a video, immagini e contenuti che illustrano luoghi, vicende, storia e architettura. Si possono anche realizzare cartoline digitali personalizzate, per trasformare la visita culturale in un'esperienza digitale. Nella sezione della homepage dedicata ai servizi è anche possibile acquistare il biglietto di ingresso, prenotare visite guidate e fare donazioni per i progetti di restauro del Duomo.

A realizzare l'app - in collaborazione con Samsung - è stata l'azienda D'Uva, fondata da Giovanni D'Uva, che 60 anni fa propose alla Veneranda Fabbrica di realizzare la prima audioguida per la visita della Cattedrale.

Giovedì 25 Luglio 2019, 05:01

